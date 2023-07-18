A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'i yenerek şampiyon oldu

İstanbul Havalimanı'nda uçaktan indikten coşkuyla karşılanan milli takım kafilesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Böyle güzel bir karşılama için çok teşekkür ederiz. İki sene önce yine aynı salondaydık. O gün çok üzgündük. O hisleri hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Bizi şampiyonluğa inandıran bir Koç ile, final maçında her sayıyı şampiyonluk için alan bir takımla, bizi asla yalnız bırakmayan federasyonumuzla karşınızdayız. Çok mutlu ve gururluyuz. Bu başarı Türk voleybolunu tarihe kazıdı. Bu bizim zirvemiz değil. Daha başarı hikayemizin başlangıcı. Artık olimpiyatlarda ve Avrupa şampiyonalarında da hedef zirve. Bizi destekleyenlere teşekkür ederiz. Parklarda kurulan ekranlarda, televizyonlarının başında bizi destekleyenlere teşekkür ederiz."