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A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'i mağlup ederek şampiyon oldu

Spor Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Çin'i mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Çin'i mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, 2023 FIVB Kadınlar Milletler Ligi final karşılaşmasında Çin'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşması, ülke voleybolu adına büyük bir gurur kaynağı. Sonuna kadar mücadele ederek, bize bu mutluluğu ve heyecanı yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yürekten kutluyor, şampiyonluğa uzanan bu yolda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Çin Halk Cumhuriyeti voleybol Spor Haberler

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