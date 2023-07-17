A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'i mağlup ederek şampiyon oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde finalde Çin'i 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Takım, tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde finalde Çin'i 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak, 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. Bakan Bak paylaşımında, "Şampiyonuz, şampiyon. Harikasınız, muhteşemsiniz, dünyanın en iyisisiniz! Sizlerle gurur duyuyoruz Filenin Sultanları" ifadelerine yer verdi.

"Akıl ve bilek gücüyle dünya çapında bir başarı"

Milletler Ligi'nde altın madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tebrik eden Fahrettin Koca, ise "Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı Çin Kadın Voleybol Milli Takımı karşısındaki galibiyeti ile FIVB Milletler Ligi Şampiyonu oldu. Akıl ve bilek gücüyle dünya çapında bir başarı! Alkışlıyoruz" dedi. - ANKARA