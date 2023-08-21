A Milli Kadın Voleybol Takımı Çekya'yı mağlup ederek son 16 turuna yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda Çekya'yı 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Takım, Yunanistan ile olan son maçını da canlı olarak TRT Spor'dan yayınlayacak.