A Milli Kadın Voleybol Takımı Çekya'yı mağlup ederek son 16 turuna yükseldi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda Çekya'yı 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Takım, Yunanistan ile olan son maçını da canlı olarak TRT Spor'dan yayınlayacak.
Salon: Castello
Türkiye: Elif Şahin, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Kübra Akman, (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Hande Baladın, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Aslı Kalaç)
Çekya : Havelkova, Koulisiani, Orvosova, Mlejnkova, Jehlarova, Valkova (Digrinova, Dostalova Hodanova, Pavlova, Pelikanova, Brancuska, Jedlickova)
Setler: 25-23, 25-20, 20-25, 25-17
Süre: 112 dakika (32, 26, 29, 25)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda Çekya'yı 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki dördüncü maçında 23 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'de Yunanistan ile karşılaşacak.
Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.