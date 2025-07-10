A Milli Kadın Voleybol Takımı Çekya ile Karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde (VNL) 3. haftanın 2. maçında yarın Çekya ile mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki 2. maçında yarın TSİ 21.30'da Çekya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi'nde oynadığı 9 maçta 8 galibiyet elde etti. Çekya ise yaptığı 9 müsabakada 4 kez kazanırken, 5 defa da mağlup oldu.

Milliler, 12 Temmuz'da İtalya, 13 Temmuz'da da Sırbistan ile oynayacak. - İSTANBUL