A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan Maçına Hazırlanıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşılaşacak. Takım, maç öncesi antrenmanlarını tamamladı.

NAKHON A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ikinci maçında yarın Bulgaristan'la oynayacakları mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Milli takım, Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda ilk 30 dakikası basına açık yaptığı antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplara ayrılan milli voleybolcular, topla ısınmasını sürdürdü. İdmanın kapalı bölümünde de Bulgaristan maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan İspanya maçında forma giyen oyuncular da salonda yenileme çalışması yaptı.

Yarın TSİ 15.30'da başlayacak müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
