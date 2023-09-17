A Milli Kadın Voleybol Takımı Bulgaristan'ı mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde Bulgaristan'ı 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Takım, bir sonraki maçında Peru ile karşılaşacak.