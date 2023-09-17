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A Milli Kadın Voleybol Takımı Bulgaristan'ı mağlup etti

Spor Haberleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde Bulgaristan'ı 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Takım, bir sonraki maçında Peru ile karşılaşacak.

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FİLENİN SULTANLARI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Filenin Sultanları, elemelerdeki üçüncü maçında 19 Eylül Salı günü TSİ 07.00'de Peru ile karşılaşacak.

SÜPER LİG

17.00 Fenerbahçe - Antalyaspor (Ülker)

17.00 İstanbulspor - Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Alanyaspor - Kasımpaşa (Alanya Oba)

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş (Papara Park)

BEŞİKTAŞ

10.30 Siyah-beyazlı kulüpte Tüzük Tadili ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı düzenlenecek.

BİRİNCİ LİG

16.00 Tuzlaspor - Adanaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Giresunspor - Manisa FK (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Göztepe - Bandırmaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor (Eryaman)

- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maçları oynanacak.

- Futbolda Türkiye Kupası ön eleme karşılaşmaları yapılacak.

SPOR BAKANLIĞI

12.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek GSB Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak.

BASKETBOL

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Fenerbahçe Alagöz H. - GS Çağdaş F.

15.30 İzmit Belediyespor - ÇBK Mersin

17.00 Nesibe Aydın - Melikgazi Kayseri B.

GÜREŞ

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası, serbest stil müsabakaları ile devam edecek.

BİLARDO

Dünya Bilardo Şampiyonası'nda gençler kategorisinde yarı final ve final maçları oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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