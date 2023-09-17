A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı mağlup etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.
Salon: Yoyogi National
Hakemler: Hae-Yoeun Sung (Güney Kore), Agnieszka Michlic (Polonya)
Türkiye: Aslı, Vargas, Hande, Eda, Cansu, Derya, Gizem (L) (Ayça)
Bulgaristan: Paskova-Kaneva, Krivoshiyska, Barakova, Becheva, Saykova, Marinova, Pashkuleva (L) (Yordanova, Stoyanova, Koeva, Guncheva)
Setler: 25-20, 25-19, 25-15
Süre: 1 saat 18 dakika - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor