A Milli Kadın Voleybol Takımı Brezilya'ya gitti - Haberler

A Milli Kadın Voleybol Takımı Brezilya'ya gitti A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi 2. hafta mücadelesi için Brezilya'ya gitti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi 2. hafta mücadelesi için Brezilya'ya gitti. Ligin ilk hafta maçlarının ardından sıralamada 4. olan milliler, 2. hafta karşılaşmalarının oynanacağı Brasilia kentine hareket etti. Milli takım, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 16-19 Haziran 2022 tarihlerinde Brezilya, Sırbistan, Almanya ve Güney Kore ile mücadele edecek. Milli kafilede bulunan sporcular şunlar: Pasörler: Sıla Çalışkan, Cansu Özbay, Elif Şahin Pasör Çaprazları: Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Ceren Kapucu Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Derya Cebecioğlu, Tuğba Şenoğlu Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç Program Milli takımın maç programı (TSİ) şöyle 16 Haziran - 03.00 / Brezilya-Türkiye 18 Haziran - 00.00 / Sırbistan-Türkiye 19 Haziran - 00.00 / Almanya-Türkiye 20 Haziran - 22.00 / Güney Kore-Türkiye AA / Musa Samur - Spor voleybol Brezilya Spor Haberler

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