A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'ya 3-1 Yenildi

2025 Voleybol Milletler Ligi'nin İstanbul'da düzenlenen 2. haftasının 4. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Voleybol Milletler Ligi 2. haftasındaki 4. maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Brezilya ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 18-25, 25-23, 23-25, 15-25'lik setlerle 3-1 kaybeden milliler, ilk yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da takip etti.

Milletler Ligi'nin 2. haftasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Ay-yıldızlılar, 3. haftada 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'da mücadele edecek.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Sonja Simonovska (Karadağ)

Türkiye: Cansu Özbay, Deniz Uyanık, Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Gizem Örge (L), (Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Elif Şahin, Zehra Güneş, Berka Buse Özden)

Başantrenör: Daniele Santarelli

Brezilya: Ana Cristina, Tainara Figueiredo, Diana Duarte Alecrim, Julia Kudiess, Macris Carneiro, Julia Isabelle Bergmann, Lais Vasques (L), (Gabriela Guimaraes, Lorena Giovana Viezel, Roberta Ratzke, Helena)

Başantrenör: Jose Roberto Guimaraes

Setler: 18-25, 25-23, 23-25, 15-25

Süre: 1 saat 44 dakika - İSTANBUL