A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi 2. hafta ilk maçında Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi 2. hafta ilk maçında Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu. Filenin Sultanları, Milletler Ligi 2. hafta ikinci maçında 18 Haziran Cumartesi günü TSİ 24.00'te Sırbistan ile karşılaşacak. Salon: Nilson Nelson Hakemler: Maroszek Wojciech, Ivanov Ivaylo Brezilya: Macris, Gabi, Carol, Ana Cristina, Pri Daroit, Diana, Nyeme (L) (Roberta, Kisy, Bergmann, Rosamaria Türkiye: Cansu, Meliha, Zehra, Ebrar, Tuğba, Eda, Ayça (L) (Elif, Hande, Derya, Meryem Setler: 19-25, 25-23, 25-23, 25-23 Süre: 122 dakika (27, 33, 30, 32) - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.