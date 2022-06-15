A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının ilk maçında yarın Brezilya ile karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının ilk maçında yarın Brezilya ile karşılaşacak. Ligin Ankara'da oynanan ilk hafta maçlarının ardından sıralamada 4. olan milliler, Brasilia kentindeki 2. hafta mücadelesine ev sahibi ekiple karşılaşarak başlayacak. Nilson Nelson Gymnasium Salonu'nda TSİ 03.00'te başlayacak maç, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Türkiye, Milletler Ligi'nde 3 galibiyet, 1 yenilgiyle 5'inci, Brezilya ise 3 galibiyet 1 mağlubiyetle 6'ıncı sırada bulunuyor. Milli takımın 2. hafta maç programı (TSİ) şöyle 16 Haziran - 03.00 / Brezilya-Türkiye 18 Haziran - 00.00 / Sırbistan-Türkiye 19 Haziran - 00.00 / Almanya-Türkiye 20 Haziran - 22.00 / Güney Kore-Türkiye AA / Musa Samur - Spor voleybol Brezilya Türkiye Spor Haberler

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