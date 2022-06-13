A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'da çalışmalarını sürdürüyor FIVB Milletler Ligi 2. hafta mücadeleleri için Brezilya'ya giden A Milli Kadın Voleybol Takımı, çalışmalarına devam ediyor. FIVB Milletler Ligi 2. hafta mücadeleleri için Brezilya'ya giden A Milli Kadın Voleybol Takımı, çalışmalarına devam ediyor. Ligde ilk hafta maçlarının ardından sıralamada 4. olan milliler, 2. hafta karşılaşmalarının oynanacağı Brasilia kentine geldi. Organizasyon için çalışmalarına devam eden milliler, bugünkü antrenmanını maçların oynanacağı Nilson Nelson Gymnasium Salonu'nda yapacak. Milli takım, Milletler Ligi'nin 2. haftasının ilk maçında 16 Haziran Perşembe günü TSİ 03.00'te ev sahibi Brezilya ile karşılaşacak. Milli kafilede bulunan sporcular şunlar: Pasörler: Sıla Çalışkan, Cansu Özbay, Elif Şahin Pasör çaprazları: Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Ceren Kapucu Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Derya Cebecioğlu, Tuğba Şenoğlu Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç Program Milli takımın maç programı (TSİ) şöyle 16 Haziran - 03.00 / Brezilya-Türkiye 18 Haziran - 00.00 / Sırbistan-Türkiye 19 Haziran - 00.00 / Almanya-Türkiye 20 Haziran - 22.00 / Güney Kore-Türkiye AA / Muhammed Boztepe - Spor voleybol Brezilya Spor Haberler

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