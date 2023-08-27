A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'yı yenerek çeyrek finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milliler, turnuvada 6'da 6 yaparak çeyrek finalde Polonya-Almanya maçının galibiyle mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Milliler, turnuvanın ev sahiplerinden Belçika ile başkent Brüksel'deki Palais 12 Salonu'nda karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen mücadelede Belçika'yı 25-22, 16-25, 25-15 ve 32-30'luk setlerle 3-1 ile geçen Ay-yıldızlılar, adını çeyrek finale yazdırdı.

Millilerin yarı finaldeki rakibi Polonya-Almanya maçının galibi olacak. Yarı final müsabakası 30 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.