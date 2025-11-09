A Milli Kadın Voleybol Takımı, Azerbaycan'ı 3-0 Yenerek Üçte Üç Yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda çıktığı üçüncü maçında Azerbaycan'ı 3-0 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda üçte üçle devam ediyor. Ay-yıldızlılar, organizasyondaki üçüncü maçında Azerbeycan'ı 3-0 (25-12, 25-8, 25-10) mağlup etti.

Milliler, üçüncü maçında 11 Kasım Salı günü saat 13.00'da Tacikistan ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan finale kalacak. Üçüncü ve dördüncü sırada yer alacak takımlar ise üçüncülük maçı oynamaya hak kazanacak. - İSTANBUL