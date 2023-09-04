A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Takım, Sırbistan'ı yenerek Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı devirerek şampiyonluğunu ilan etti. Aydınlılar da Filenin Sultanları'nın şampiyonluk mücadelesini Atatürk Kent Meydanı'nda hep birlikte izledi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise Milli Takımı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Atatürk Kent Meydanı'nı dolduran binlerce sporsever de Sırbistan'ı 3-2 devirerek şampiyon olan Filenin Sultanları'nı hep birlikte destekledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin meydana kurduğu dev ekranda maçı izleyen sporseverler şampiyonluk sayısıyla büyük sevinç yaşadı.

Çerçioğlu, sosyal medya hesabından A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ederken, "Tebrikler kızlar, sizinle gurur duyuyoruz! CEV Avrupa Şampiyonası Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum" dedi. - AYDIN