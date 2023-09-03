A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı finalde yenerek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı desteklemek üzere Belçika'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, milliler için tebrik mesajı yayımladı.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı finalde yenerek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı desteklemek üzere Belçika'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, milliler için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Belçika'da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı finalde yenerek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla kutladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"A Milli Kadın Voleybol Takımımız yine tarih yazdı. Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından Dünya '1' numarası olarak katıldığı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı finalde yenerek Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı yürekten tebrik ediyorum. Hem kulüpler hem de milli takım düzeyinde Türkiye'nin 'Voleybol ülkesi' olmasında emeği geçen sporcu, teknik heyet, yöneticiler ve sporseverleri kutluyorum. Avrupa şampiyonu olarak bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başarılarının devamını diliyorum." - İSTANBUL