A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası için Almanya'ya gitti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki C Grubu maçları için Almanya'ya hareket etti. Takım, Belçika, İtalya, Almanya ve Estonya'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada Azerbaycan, Çekya, İsveç, Yunanistan ve Almanya ile karşılaşacak.