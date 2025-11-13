A Milli Kadın Voleybol Takımı Altın Madalya Kazandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nın finalinde Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek, altın madalya kazandı. Milliler, bu sonuçla üst üste 2. kez İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyonluğa ulaştı.

Salon: Boulevard

Hakemler: Hachem Maisaa (Suriye), Elrahim Naglaa (Mısır)

Türkiye: Dilay, Ayşe, Berka, Defne, Aslı, Deniz, Selin (L) (Ege Melisa, Eda, Liza)

Azerbaycan: Kondratyeva, Pavlenko, Imanova, Stepanenko, Baidiuk, Abdulazimova, Guluyeva (L) (Burkova, Karimova)

Setler: 25-14, 25-10, 25-18 - İSTANBUL