A Milli Kadın Voleybol Takımı Altın Madalya Kazandı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nın finalinde Azerbaycan'ı 3-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nın finalinde Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek, altın madalya kazandı. Milliler, bu sonuçla üst üste 2. kez İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyonluğa ulaştı.
Salon: Boulevard
Hakemler: Hachem Maisaa (Suriye), Elrahim Naglaa (Mısır)
Türkiye: Dilay, Ayşe, Berka, Defne, Aslı, Deniz, Selin (L) (Ege Melisa, Eda, Liza)
Azerbaycan: Kondratyeva, Pavlenko, Imanova, Stepanenko, Baidiuk, Abdulazimova, Guluyeva (L) (Burkova, Karimova)
Setler: 25-14, 25-10, 25-18 - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor