A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD ile yarı finalde karşılaşacak
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi'nin yarı finalinde yarın ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 03.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Finale çıkmak için mücadele eden Milli takım, şampiyonluk mücadelesi için Polonya-Çin maçının galibiyle karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi'nin yarı finalinde yarın ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek.
"Filenin Sultanları", Arlington kentinde düzenlenen organizasyonda TSİ 03.30'da ABD ile finale çıkmak için mücadele edecek.
College Park Center'daki karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Milli takım, finale yükselmesi halinde Polonya-Çin yarı final eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak.