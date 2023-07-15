A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD ile yarı finalde karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi'nin yarı finalinde yarın ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 03.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Finale çıkmak için mücadele eden Milli takım, şampiyonluk mücadelesi için Polonya-Çin maçının galibiyle karşılaşacak.