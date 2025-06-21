A Milli Kadın Voleybol Takımı 7'de 7 Yaptı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Voleybol Milletler Ligi'nde Güney Kore'yi 3-0 yenerek 7'de 7 yaptığını duyurdu. Takımın başarısını ve Türk voleybolunun geleceğini vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Voleybol Milletler Ligi'nde 7'de 7 yaptığını belirterek, "Çin'de iyi başladılar, burada devam ediyorlar, Hollanda'da devam edecekler" dedi.

2025 Voleybol Milletler Ligi'nin İstanbul'da düzenlenen 2. haftasının 3. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Filenin Sultanları'nı tebrik ediyoruz. Müsabaka çok coşkulu seyirci atmosferinde oynandı. Her sayıda, her blokta müthiş coşku içerisindelerdi. Seyircinin bu coşkusu sahaya da yansıyor. Organizasyon açısından da Türkiye, tesisleriyle, spor salonlarıyla üst düzey organizasyonları yapabilecek kapasitede bir ülke. Seyirci rekoru da kırıldı. 7'de 7 yaptılar. Çin'de iyi başladılar, burada devam ediyorlar, Hollanda'da devam edecekler. Filenin Sultanları'nın son 2 yıldır inanılmaz bir çıkışı var. Biz takip ediyoruz. Olimpiyatlarda da iyi iş yaptılar, 4. olduk. Gelecekte de Türk voleybolu, inanıyoruz ki olimpiyatlardan madalya getirecek. Dün de Sayın Cumhurbaşkanımız, Filenin Sultanları'nı kabul etti, onlarla sohbet etti. Onların başarılarını o da takip ediyor. Sporun içinden gelen Cumhurbaşkanımızın, spora yaptığı tesis yatırımlarını ve bize verdiği desteği biliyoruz. Türkiye bir voleybol ülkesi. Müthiş bir şekilde voleybola yatırımlar var. Yıllarca Burhan Felek'te maç izledim, yöneticilik yaptım. Onlardan, nerelere geldik. İnanılmaz yatırımlar var. Tebrik ediyoruz. Genç kızlarımızın, voleybola ilgileri var. Buraya gelmek için karşılaştığımız genç kızlarımız ben de bilet istediler, buraya katılmak için. Genç oyuncularımızı görüyoruz, inanılmaz bir şekilde onlar da geliyor. Güzel bir rekabet var. Hocayı tebrik ediyoruz, Voleybol Federasyonu'nu tebrik ediyoruz. Akif Bey zaten eskiden beri birlikte çalıştığımız çok değerli başkan. Güzel bir ortam. Bu ortamı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye, spor turuzminde, spor yatırımlarından önde bir ülke. İnşallah diğer branşlarda da bunları göreceğiz" diye konuştu.

Takımının gidişatının iyi olduğunu ifade eden Bakan Bak, "Yeni oyuncular da var. Genç oyuncular formda. Ben takımı çok iyi buldum. Tebrik ediyoruz. İyi takım var" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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