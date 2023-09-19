A Milli Kadın Voleybol Takımı 3'te 3 Yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Peru'yu 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı. Filenin Sultanları, elemelerdeki dördüncü maçında yarın saat 07.00'de Arjantin ile karşılaşacak.
FİLENİN SULTANLARI
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Peru'yu 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı. Filenin Sultanları, elemelerdeki dördüncü maçında yarın saat 07.00'de Arjantin ile karşılaşacak.
FUTBOL FEDERASYONU
TFF Yönetimi haftalık toplantısını gerçekleştirecek ve Kuntz'un görevden alınması ile ilgili resmi açıklama yarın yapılacak. TFF Yönetimi'nin yeni teknik adamı cuma gününe kadar belirlemesi ve açıklaması bekleniyor.
GALATASARAY - KOPENHAG MAÇINA DOĞRU
11.30 Danimarka temsilcisi son çalışmasını kendi tesislerinde yapacak.
17.30 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
18.15 Sarı-kırmızılılar maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
20.00 Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, Nordsjaelland maçının hazırlıklarına devam edecek.
10.45 Fenerbahçe Basketbol Şubesi'nde sponsorluk anlaşması imzalanacak.
BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılarda Club Brugge karşılaşmasının çalışmaları sürecek.
TRABZONSPOR
Takım izinli.
PFDK
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkler açıklanacak.
BASKETBOL
15.00 A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın mücadele edeceği FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kurası, İsviçre'nin Cenevre kentinde çekilecek.
GÜREŞ
14.00 Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası için Grekoromen milli takımı Belgrad'a gidecek.
VOLEYBOL
Kadınlar Balkan Kupası
18.30 Galatasaray Daikin - KS Skenderbeu
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
E Grubu
22.00 Lazio - Atletico Madrid
22.00 Feyenoord - Celtic
F Grubu
19.45 Milan - Newcastle United
22.00 PSG - Borussia Dortmund
G Grubu
19.45 Young Boys - RB Leipzig
22.00 Manchester City - Kızılyıldız
H Grubu
22.00 Barcelona - Royal Antwerp
22.00 Shakhtar Donetsk - Porto