A Milli Kadın Voleybol Takımı 3'te 3 Yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Peru'yu 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı. Filenin Sultanları, elemelerdeki dördüncü maçında yarın saat 07.00'de Arjantin ile karşılaşacak.

FİLENİN SULTANLARI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Peru'yu 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı. Filenin Sultanları, elemelerdeki dördüncü maçında yarın saat 07.00'de Arjantin ile karşılaşacak.

FUTBOL FEDERASYONU

TFF Yönetimi haftalık toplantısını gerçekleştirecek ve Kuntz'un görevden alınması ile ilgili resmi açıklama yarın yapılacak. TFF Yönetimi'nin yeni teknik adamı cuma gününe kadar belirlemesi ve açıklaması bekleniyor.

GALATASARAY - KOPENHAG MAÇINA DOĞRU

11.30 Danimarka temsilcisi son çalışmasını kendi tesislerinde yapacak.

17.30 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

18.15 Sarı-kırmızılılar maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

20.00 Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, Nordsjaelland maçının hazırlıklarına devam edecek.

10.45 Fenerbahçe Basketbol Şubesi'nde sponsorluk anlaşması imzalanacak.

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-beyazlılarda Club Brugge karşılaşmasının çalışmaları sürecek.

TRABZONSPOR

Takım izinli.

PFDK

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkler açıklanacak.

BASKETBOL

15.00 A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın mücadele edeceği FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kurası, İsviçre'nin Cenevre kentinde çekilecek.

GÜREŞ

14.00 Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası için Grekoromen milli takımı Belgrad'a gidecek.

VOLEYBOL

Kadınlar Balkan Kupası

18.30 Galatasaray Daikin - KS Skenderbeu

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

E Grubu

22.00 Lazio - Atletico Madrid

22.00 Feyenoord - Celtic

F Grubu

19.45 Milan - Newcastle United

22.00 PSG - Borussia Dortmund

G Grubu

19.45 Young Boys - RB Leipzig

22.00 Manchester City - Kızılyıldız

H Grubu

22.00 Barcelona - Royal Antwerp

22.00 Shakhtar Donetsk - Porto