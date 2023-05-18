A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi için hazırlıklara başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi'nin hazırlıklarına yeni başantrenörü Daniele Santarelli yönetiminde başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen ilk antrenmanda pasörler Buse Ünal, Sıla Çalışkan, orta oyuncular Eda Erdem Dündar, Ayçin Akyol, Zeynep Sude Demirel, Aslı Kalaç, pasör çaprazları Ebrar Karakurt, Melissa Vargas, smaçörler İlkin Aydın, Meliha Diken, Neriman Özsoy ve liberolar Gizem Örge ile Melis Yılmaz yer aldı.

İzinli ve CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final'de forma giyecek oyuncular, birinci etap kampına önümüzdeki günlerde katılacak.

"Filenin Sultanları", üç ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi'nin ilk haftasında 31 Mayıs-4 Haziran'da Antalya'da, ikinci haftasında 14-18 Haziran'da Hong Kong'da, üçüncü haftasında da 28 Haziran-2 Temmuz'da Bangkok'ta mücadele edecek.

16 takımın yer alacağı Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz'da ABD'nin Arlington kentinde düzenlenecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 1. Etap kamp kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Buse Ünal

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç

Smaçör: Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Neriman Özsoy

Orta Oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Zeynep Sude Demirel

Libero: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç, Melis Yılmaz.