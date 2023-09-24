A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023 Dünya Kupası'nı kazandı

2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde 7 maçını da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Belçika'yı 3-0 mağlup eden milliler, tüm maçlarını kazanan tek takım olarak organizasyonu namağlup zirvede tamamladı. 2023 sezonunu 3 kupayla noktalayan milli takım, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.