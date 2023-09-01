A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaşacak. Sırbistan, Hollanda'yı 3-1 yenerek finale çıktı. Final müsabakası 3 Eylül Pazar günü oynanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile eşleşti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanan organizasyonun bir diğer yarı finalinde Sırbistan, Hollanda ile karşılaştı.

Rakibini, 25-21, 15-25, 25-22 ve 25-21'lik skorlarla 3-1 yenen Sırbistan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın finaldeki rakibi oldu.

Final müsabakası 3 Eylül Pazar günü oynanacak.