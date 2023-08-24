Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda namağlup son 16 turuna yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu 5'inci ve son maçında Almanya'yı 3-0 yenerek 5'te 5 yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu 5'inci ve son maçında Almanya'yı 3-0 yenerek 5'te 5 yaptı.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde oynanan mücadeleyi 25-15, 25-20 ve 28-26'lık setlerle 3-0 kazanan milliler, yoluna namağlup devam ediyor.

Son 16 turunda mücadele edecek Türkiye, grubunu ilk sırada bitirdi ve Belçika'nın rakibi oldu.

Milliler, Belçika ile 28 Ağustos Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.