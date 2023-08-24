Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda namağlup son 16 turuna yükseldi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu 5'inci ve son maçında Almanya'yı 3-0 yenerek 5'te 5 yaptı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu 5'inci ve son maçında Almanya'yı 3-0 yenerek 5'te 5 yaptı.
Almanya'nın Düsseldorf kentinde oynanan mücadeleyi 25-15, 25-20 ve 28-26'lık setlerle 3-0 kazanan milliler, yoluna namağlup devam ediyor.
Son 16 turunda mücadele edecek Türkiye, grubunu ilk sırada bitirdi ve Belçika'nın rakibi oldu.
Milliler, Belçika ile 28 Ağustos Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor