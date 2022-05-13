A Milli Kadın Voleybol Takımı 2022 Akdeniz Oyunları geniş kadrosu belirlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2022 Akdeniz Oyunları geniş kadrosu belirlendi

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
 - Güncelleme:
A Milli Kadın Voleybol Takımı 2022 Akdeniz Oyunları geniş kadrosu belirlendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Cezayir'de düzenlenecek 2022 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek genişletilmiş kadrosu belirlendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Cezayir'de düzenlenecek 2022 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek genişletilmiş kadrosu belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, bu yıl Vahran şehrinde 19'uncusu yapılacak oyunların 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenleneceği bildirildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2022 Akdeniz Oyunları için belirlenen kadrosunda yer alan sporcular şöyle:

Pasör: Aslıhan Kılıç, Elif Şahin, Buse Ünal, Buket Gülübay, Sıla Çalışkan

Pasör çaprazı: Yasemin Özel, Yağmur Karaoğlu, Tutku Burcu Yüzgenç

Smaçör: Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu, Ezgi Akyaldız, Merve Tanyel, İdil Naz Kanbur Başçan, Yaprak Erkek, İlkin Aydın, Saliha Şahin

Orta oyuncu: Zeynep Sude Demirel, Ayçin Akyol, Yasemin Yıldırım, Emine Arıcı

Libero: Melis Yılmaz, Simay Kurt, Buse Kayacan Sonsırma

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Akdeniz Oyunları, voleybol, Cezayir, Milli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title