A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde Çin'i mağlup ederek şampiyon oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ABD'de düzenlenen 2023 FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'nı tebrik etti. Takımın beşinci kez düzenlenen organizasyonda altın madalya kazandığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ABD'de düzenlenen 2023 FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'nı yayımladığı mesaj ile tebrik etti.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD'de düzenlenen 2023 FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğu kazanan A Milli Kadın Voleybol Milli Takımımızı içtenlikle kutlarız. Beşinci kez düzenlenen organizasyonda 2018 yılındaki gümüş, 2021 yılındaki bronzdan sonra bu kez altın madalya kazanan Filenin Sultanları'na ülkemize yaşattıkları bu büyük gurur için teşekkür eder, üstün başarılarının devamını dileriz." - İSTANBUL