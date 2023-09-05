A Milli Kadın ve Erkek Hentbol Takımları Avrupa ve Dünya Şampiyonaları Elemelerine Başlıyor
A Milli Kadın ve Erkek Hentbol Takımları, Avrupa ve dünya şampiyonaları elemeleriyle mücadeleye başlıyor. Kadın takımı Karadağ ve Sırbistan ile, erkek takımı ise İtalya ile karşılaşacak.
A Milli Kadın ve Erkek Hentbol Takımlarının mesaisi, Avrupa ve dünya şampiyonaları elemeleriyle başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 EHF Kadınlar Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu maçında 11 Ekim'de Karadağ ile karşılaşacak.
Milli takım, gruptaki ikinci maçında 15 Ekim'de Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın maç takvimi şu şekilde:
11 Ekim
Karadağ-Türkiye
15 Ekim
Türkiye-Sırbistan
28 Şubat 2024
Bulgaristan-Türkiye
2 Mart 2024
Türkiye-Bulgaristan
3 Nisan 2024
Türkiye-Karadağ
7 Nisan 2024
Sırbistan-Türkiye
A Milli Erkek Hentbol Takımı, İtalya maçlarına hazırlanıyor
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2025 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri için 3-10 Ekim tarihlerinde Ankara'da hazırlık kampı yapacak.
Bu kamp süresince milli takım, Irak ve Tunus'la üçlü hazırlık turnuvası maçları oynayacak.
Hazırlıkların ardından A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2025 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda İtalya ile karşılaşacak.
İlk maç 1 Kasım'da Sakarya'da Serdivan Spor Salonu'nda, rövanş karşılaşması 5 Kasım'da İtalya'nın Chieti kentinde yapılacak.