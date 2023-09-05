A Milli Kadın ve Erkek Hentbol Takımları Avrupa ve Dünya Şampiyonaları Elemelerine Başlıyor

A Milli Kadın ve Erkek Hentbol Takımları, Avrupa ve dünya şampiyonaları elemeleriyle mücadeleye başlıyor. Kadın takımı Karadağ ve Sırbistan ile, erkek takımı ise İtalya ile karşılaşacak.