A Milli Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Hollanda'ya hazırlanıyor

A Milli Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım'ı Başantrenörü Metin İdoğ, "Hedefimiz ülkemizi bir üst seviyeye çıkarmak. Yıllardır özlemini çektiğimiz bir şampiyonada, erkek ve kadın milli takımlarımızdan başarılar elde edip, Türkiye'yi gururlandıracağız" dedi.

A Milli Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Hollanda'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-Yıldızlılar, hazırlıklar kapsamında 1-3 Haziran tarihleri arasında Aksaray'da İran Milli Takımı'nı konuk edip, 2 hazırlık maçı yapacak. Millilerde başantrenör Metin İdoğ ve oyunculardan Naciye Çakır, antrenman öncesinde Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli bir takıma sahip olduklarını ifade eden Naciye Çakır, "20 yıldır milli takımda oynuyorum. Aksaray'da İran milli takımı ile 2 kampımız olacak. Ağustos ayında ise Avrupa Şampiyonamız var. Onun öncesi iyi bir hazırlık kampımız olacak. Tecrübeli bir kadromuz var. Takımıza güvenimiz tam." diye konuştu

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023