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A Milli Kadın Sutopu Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Spor Haberleri

A Milli Kadın Sutopu Takımı'nın 3-16 Ocak 2024'te İsrail'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belirlendi.

A Milli Kadın Sutopu Takımı'nın 3-16 Ocak 2024'te İsrail'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belirlendi.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın C Grubu'nda yer alacağı belirtildi.

Ay-yıldızlı ekibin grupta Romanya, Sırbistan ve Çekya'yla mücadele edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Spor

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