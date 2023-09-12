A Milli Kadın Sutopu Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
A Milli Kadın Sutopu Takımı'nın 3-16 Ocak 2024'te İsrail'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belirlendi.
A Milli Kadın Sutopu Takımı'nın 3-16 Ocak 2024'te İsrail'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belirlendi.
Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın C Grubu'nda yer alacağı belirtildi.
Ay-yıldızlı ekibin grupta Romanya, Sırbistan ve Çekya'yla mücadele edeceği kaydedildi.
Kaynak: AA / Spor