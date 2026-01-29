Avrupa Kadınlar Sutopu Şampiyonası

Haberler

A Milli Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki son maçında İtalya'ya 25-11 mağlup oldu ve çeyrek finale yükselemeyerek klasman maçları oynamaya başlayacak.

A Milli Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki son maçında İtalya'ya 25-11 yenildi.

Portekiz'in Madeira Adası'ndaki Funchal kentinde düzenlenen organizasyona katılan ay-yıldızlılar, İtalya ile yaptığı maçı kaybetti.

Çeyrek finale yükselemeyen Türkiye, klasman maçları oynayacak.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
