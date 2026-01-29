Avrupa Kadınlar Sutopu Şampiyonası
A Milli Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki son maçında İtalya'ya 25-11 mağlup oldu ve çeyrek finale yükselemeyerek klasman maçları oynamaya başlayacak.
Portekiz'in Madeira Adası'ndaki Funchal kentinde düzenlenen organizasyona katılan ay-yıldızlılar, İtalya ile yaptığı maçı kaybetti.
Çeyrek finale yükselemeyen Türkiye, klasman maçları oynayacak.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor