A Milli Kadın Sutopu Takımı İsviçre'yi Yendi

A Milli Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında İsviçre'yi 10-8 yendi. Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre, Romanya'nın Otopeni kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, B Grubu'nda İsviçre ile karşılaştı. Müsabakayı 10-8 kazanan milli takım, elemelere galibiyetle başladı. Türkiye, ikinci maçını yarın İsveç ile yapacak.