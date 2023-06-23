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A Milli Kadın Sutopu Takımı İsviçre'yi Yendi

A Milli Kadın Sutopu Takımı İsviçre'yi Yendi

Spor Haberleri

A Milli Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında İsviçre'yi 10-8 yendi. Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre, Romanya'nın Otopeni kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, B Grubu'nda İsviçre ile karşılaştı. Müsabakayı 10-8 kazanan milli takım, elemelere galibiyetle başladı. Türkiye, ikinci maçını yarın İsveç ile yapacak.

A Milli Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında İsviçre'yi 10-8 yendi.

Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre, Romanya'nın Otopeni kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, B Grubu'nda İsviçre ile karşılaştı.

Müsabakayı 10-8 kazanan milli takım, elemelere galibiyetle başladı.

Türkiye, ikinci maçını yarın İsveç ile yapacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Türkiye İsviçre Spor Haberler

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