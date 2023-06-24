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A Milli Kadın Sutopu Takımı İsveç'i 19-5 Yendi

A Milli Kadın Sutopu Takımı İsveç'i 19-5 Yendi

Spor Haberleri

A Milli Kadın Sutopu Takımı, Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ikinci maçında İsveç'i 19-5 yendi. Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre, Otopeni kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, B Grubu ikinci maçında İsveç ile karşılaştı. Müsabakayı 19-5 kazanan milli takım, ilk iki maçını da galibiyetle tamamladı. Türkiye, üçüncü maçında yarın Romanya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Sutopu Takımı, Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ikinci maçında İsveç'i 19-5 yendi.

Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre, Otopeni kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, B Grubu ikinci maçında İsveç ile karşılaştı.

Müsabakayı 19-5 kazanan milli takım, ilk iki maçını da galibiyetle tamamladı.

Türkiye, üçüncü maçında yarın Romanya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Romanya İsveç Spor Haberler

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