A Milli Kadın Sutopu Takımı İsveç'i 19-5 Yendi

A Milli Kadın Sutopu Takımı, Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ikinci maçında İsveç'i 19-5 yendi. Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre, Otopeni kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, B Grubu ikinci maçında İsveç ile karşılaştı. Müsabakayı 19-5 kazanan milli takım, ilk iki maçını da galibiyetle tamamladı. Türkiye, üçüncü maçında yarın Romanya ile karşılaşacak.