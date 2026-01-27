Haberler

Avrupa Kadınlar Sutopu Şampiyonası

Güncelleme:
A Milli Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 2. maçında Hırvatistan'a 16-9 yenilerek gruptaki 3. ve son karşılaşmasını İtalya ile oynayacak.

A Milli Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 2. maçında Hırvatistan'a 16-9 yenildi.

Portekiz'in Madeira Adası'ndaki Funchal kentinde düzenlenen organizasyona katılan ay-yıldızlılar, Hırvatistan ile yaptığı maçı kaybetti.

Türkiye, gruptaki 3. ve son karşılaşmasını 29 Ocak Perşembe günü TSİ 12.00'de İtalya ile oynayacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
