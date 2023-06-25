A Milli Kadın Sutopu Takımı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti

Türkiye Sutopu Federasyonu, A Milli Kadın Sutopu Takımı'nın Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele ederek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettiğini açıkladı. Milliler, B Grubu'nda 6 puanla 2. sırada yer aldı ve 2024 Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'na katılacak.