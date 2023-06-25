Üye Girişi
Haberler
A Milli Kadın Sutopu Takımı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti

A Milli Kadın Sutopu Takımı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti

Spor Haberleri

Türkiye Sutopu Federasyonu, A Milli Kadın Sutopu Takımı'nın Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele ederek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettiğini açıkladı. Milliler, B Grubu'nda 6 puanla 2. sırada yer aldı ve 2024 Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'na katılacak.

A Milli Kadın Sutopu Takımı, İsrail'de düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamada, " Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmıştır." denildi.

Otopeni kentinde düzenlenen elemelerde milliler, B Grubu'nda 6 puanla 2. sırada yer aldı.

Grupta İsviçre'yi 10-8, İsveç'i 19-5 yenen milli takım, bugün oynadığı son maçta ise ev sahibi Romanya'ya 16-5 mağlup oldu.

2024 Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası, 3-16 Ocak tarihlerinde İsrail'de yapılacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Türkiye Romanya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title