A Milli Kadın Hokey Takımı İsviçre'yi yenerek şampiyon oldu
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A Milli Kadın Hokey Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Açık Alan Avrupa Şampiyonası 3'te final maçında İsviçre'yi 3-1 yenerek namağlup şampiyonluğa ulaştı. Organizasyonu namağlup tamamlayan milli takım, 2025 yılında düzenlenecek 2. klasman şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
A Milli Kadın Hokey Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Açık Alan Avrupa Şampiyonası 3'te final maçında İsviçre'yi 3-1 yenerek namağlup şampiyonluğa ulaştı.
Başkent Zagreb'de gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, bugün son maçında İsviçre ile karşılaştı.
İsviçre'yi 3-1 yenmeyi başaran ay-yıldızlılar, ilk maçında ev sahibi Hırvatistan'ı 4-0 yenmiş, ikinci maçında İsviçre ile 1-1 berabere kalmış ve üçüncü maçında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etmişti.
Organizasyonu namağlup şampiyon tamamlayan milli takım, 2025 yılında düzenlenecek 2. klasman şampiyonasına katılmaya hak kazandı.