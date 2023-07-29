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A Milli Kadın Hokey Takımı İsviçre'yi yenerek şampiyon oldu

Spor Haberleri

A Milli Kadın Hokey Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Açık Alan Avrupa Şampiyonası 3'te final maçında İsviçre'yi 3-1 yenerek namağlup şampiyonluğa ulaştı. Organizasyonu namağlup tamamlayan milli takım, 2025 yılında düzenlenecek 2. klasman şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

A Milli Kadın Hokey Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Açık Alan Avrupa Şampiyonası 3'te final maçında İsviçre'yi 3-1 yenerek namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Başkent Zagreb'de gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, bugün son maçında İsviçre ile karşılaştı.

İsviçre'yi 3-1 yenmeyi başaran ay-yıldızlılar, ilk maçında ev sahibi Hırvatistan'ı 4-0 yenmiş, ikinci maçında İsviçre ile 1-1 berabere kalmış ve üçüncü maçında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etmişti.

Organizasyonu namağlup şampiyon tamamlayan milli takım, 2025 yılında düzenlenecek 2. klasman şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Hırvatistan İsviçre Spor Haberler

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