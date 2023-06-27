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A Milli Kadın Hokey Takımı EuroHockey5s 2023'te mücadele edecek

A Milli Kadın Hokey Takımı EuroHockey5s 2023'te mücadele edecek

Spor Haberleri

A Milli Kadın Hokey Takımı, Polonya'da düzenlenecek Hokey5s Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Milli takımın maç programı da açıklandı.

A Milli Kadın Hokey Takımı'nın mücadele edeceği Hokey5s Avrupa Şampiyonası (EuroHockey5s 2023), yarın Polonya'da start alacak.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Takımı, 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek Hokey5s Avrupa Şampiyonası'nda tek dökecek.

Başantrenör Serdar Celasun yönetiminde milli takım kadrosunda; Arzu Nur Öztürk, Buse Badur, Fatma Songül Gültekin, İlayda Taşkıran, Kübra Güzelal, Meryem Oymak, Perihan Çınar, Sinem Yalçın, Tuğçe Şahiner ve Zeliha Kendir yer alıyor.

Millilerin maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 Türkiye-İsviçre

29 Haziran Perşembe:

14.00 Türkiye-Galler

19.00 Gürcistan-Türkiye

30 Haziran Cuma:

13.30 Türkiye-Polonya

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

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