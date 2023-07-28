A Milli Kadın Hokey Takımı Cebelitarık'ı 6-0 Yendi
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A Milli Kadın Hokey Takımı, Hırvatistan'da devam eden Açık Alan Avrupa Şampiyonası 3'te Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Şampiyonada üçüncü maçında galibiyet elde eden milli takım, final mücadelesi için İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Hokey Takımı, Hırvatistan'da devam eden Açık Alan Avrupa Şampiyonası 3'te Cebelitarık'ı 6-0 yendi.
Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 3, başkent Zagreb'de devam ediyor.
Şampiyonada A Milli Kadın Hokey Takımı, üçüncü maçında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.
Milli takım, şampiyonadaki ilk maçında ev sahibi Hırvatistan'ı 4-0 yenerken, ikinci maçında İsviçre ile 1-1 berabere kalmıştı.
A Milli Kadın Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın final mücadelesinde yarın İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor