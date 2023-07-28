Üye Girişi
Haberler

A Milli Kadın Hokey Takımı Cebelitarık'ı 6-0 Yendi

Spor Haberleri

A Milli Kadın Hokey Takımı, Hırvatistan'da devam eden Açık Alan Avrupa Şampiyonası 3'te Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Şampiyonada üçüncü maçında galibiyet elde eden milli takım, final mücadelesi için İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Hokey Takımı, Hırvatistan'da devam eden Açık Alan Avrupa Şampiyonası 3'te Cebelitarık'ı 6-0 yendi.

Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 3, başkent Zagreb'de devam ediyor.

Şampiyonada A Milli Kadın Hokey Takımı, üçüncü maçında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.

Milli takım, şampiyonadaki ilk maçında ev sahibi Hırvatistan'ı 4-0 yenerken, ikinci maçında İsviçre ile 1-1 berabere kalmıştı.

A Milli Kadın Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın final mücadelesinde yarın İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Hırvatistan Cebelitarık Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title