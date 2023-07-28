A Milli Kadın Hokey Takımı Cebelitarık'ı 6-0 Yendi

A Milli Kadın Hokey Takımı, Hırvatistan'da devam eden Açık Alan Avrupa Şampiyonası 3'te Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Şampiyonada üçüncü maçında galibiyet elde eden milli takım, final mücadelesi için İsviçre ile karşı karşıya gelecek.