A Milli Kadın Hokey Takımı Avrupa Şampiyonu
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 3'te namağlup şampiyon olan A Milli Kadın Hokey Takımı'nı kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 3'te namağlup şampiyon olan A Milli Kadın Hokey Takımı'nı kutladı.
Bakan Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeler yer verdi:
"Hırvatistan'da gerçekleştirilen Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyoası'nda A Milli Kadın Hokey Takımı'mız final mücadelesinde İsviçre'yi 3-1'lik skorla yenerek namağlup şampiyonluğa ulaştı. Kızlarımızı yürekten kutlar, bu başarıda emeği geçenleri tebrik ederim."
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor