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A Milli Kadın Hokey Takımı Avrupa Şampiyonu

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 3'te namağlup şampiyon olan A Milli Kadın Hokey Takımı'nı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 3'te namağlup şampiyon olan A Milli Kadın Hokey Takımı'nı kutladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeler yer verdi:

"Hırvatistan'da gerçekleştirilen Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyoası'nda A Milli Kadın Hokey Takımı'mız final mücadelesinde İsviçre'yi 3-1'lik skorla yenerek namağlup şampiyonluğa ulaştı. Kızlarımızı yürekten kutlar, bu başarıda emeği geçenleri tebrik ederim."

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Osman Aşkın Bak Hırvatistan Spor Haberler

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