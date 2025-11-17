A Milli Kadın Hentbol Takımı Yarı Finale Yükseldi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı, üçüncü maçında Gine'yi 36-24 yenerek yarı finale yükseldi.

Prince Faisal bin Fahad Olimpik Kompleksi'nde oynanan maçta ilk yarıyı 17-11 önde tamamlayan ay-yıldızlı takım, karşılaşmayı da 36-24 kazanarak oyunlarda 3'te 3 yaptı.

Milli takım, 19 Kasım Çarşamba günü yarı final karşılaşmasına çıkacak.