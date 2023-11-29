A Milli Kadın Hentbol Takımı, Tunus'u mağlup etti

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Ankara'da Tunus ile yaptığı hazırlık maçını 36-33 kazandı. Milliler, maçın ilk yarısını 25-15 önde tamamladı. Takım, Slovakya Milli Takımı ile de ikili kamp çalışması yapacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Ankara'da Tunus ile yaptığı hazırlık maçını 36-33 kazandı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Tunus ile karşılaştı. Maçın ilk yarısını 25-15 önde kapatan milliler, müsabakayı da 36-33 galip tamamladı. Ay-yıldızlılar, Tunus'la oynadığı ilk hazırlık maçını da 29-28'lık skorla kazanmıştı.

Milli Takım, 1-6 Aralık tarihleri arasında da Slovakya Milli Takımı ile ikili kamp çalışması yürütecek. Başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki A Milli Takım 3 ve 5 Aralık tarihlerinde ise Slovakya milli takımı ile Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda ikişer hazırlık maçı oynayacak. Hazırlık maçlarının başlama saati 18.00 olacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Tunus ile yaptığı kamp ve maç kadrosu şöyle:

Kaleci: Yaren Berfe Göker (Kastamonu Bld.), Yağmur Bembeyaz (Konyaaltı Bld.)

Sol kanat: Beyza İrem Türkoğlu (Konyaaltı Bld.), Kübra Sarıkaya (Armada Praxis Yalıkavak)

Sol oyun kurucu: Aslı İskit Çalışkan (CS Magura Cisnadie), Diğdem Hoşgör (Konyaaltı Bld.), Ayşenur Sormaz (Üsküdar Belediyesi)

Orta oyun kurucu: Gülcan Tügel (Yenimahalle Bld.), Dönegül Bozdoğan (Konyaaltı Bld.), Betül Karaaslan (Yenimahalle Bld.)

Sağ oyun kurucu: Beyza Karaçam (Lokomotiv Zagreb), Zeynep Nur Ulukoz (Görele Bld.), Ece Sözmen (Armada Praxis Yalıkavak)

Sağ kanat: Ayşenur Kara (Görele Bld.), Emine Gökdemir (Kastamonu Bld.)

Pivot: Büşra Işıkhan (Kastamonu Bld.), Ceren Demirçelen (Kastamonu Bld.), Sibel Gündoğdu (Üsküdar Bld.) - İSTANBUL