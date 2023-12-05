A Milli Kadın Hentbol Takımı Slovakya'yı Yendi
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Slovakya ile oynadığı hazırlık maçında galip geldi. İlk yarıyı geride tamamlayan milli takım, ikinci yarıda skoru lehine çevirerek maçı 29-27 kazandı.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında Slovakya'yı 29-27 yendi.
Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Slovakya, 15-14 önde tamamladı. İkinci yarıda skoru lehine çeviren milli takım, karşılaşmayı 29-27 kazandı.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Slovakya'yla 3 Aralık'ta oynadığı ilk hazırlık maçını 31-27 kaybetmişti.