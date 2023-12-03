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A Milli Kadın Hentbol Takımı Slovakya'ya mağlup oldu

3 Aralık 2023 22:17 Son Güncelleme: 22:18 Abone Ol

A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında Slovakya'ya 31-27 mağlup oldu. Milli takım, Ankara'da ortak kamp yaptığı Slovakya ile hazırlık maçında karşılaştı. Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan ve ilk yarısı 16-16 biten karşılaşmayı, 31-27 Slovakya kazandı. Milliler, 5 Aralık Salı günü Slovakya ile bir hazırlık maçı daha yapacak.