A Milli Kadın Hentbol Takımı Slovakya ile hazırlık maçlarına başladı
A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu maçlarına hazırlıkları kapsamında Slovakya ile Ankara'da ortak kampa girdi. Milli takım, 3 ve 5 Aralık tarihlerinde Slovakya Milli Takımı ile iki hazırlık maçı oynayacak.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu maçlarına hazırlıkları kapsamında Slovakya ile Ankara'da ortak kampa girdi.
Başantrenör Costica Buceschi yönetiminde 6 Aralık'a kadar çalışmalarını sürdürecek milli takım, 3 ve 5 Aralık tarihlerinde Slovakya Milli Takımı ile Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda iki hazırlık maçı oynayacak.
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kamp kadrosu şöyle:
Sude Karademir, Yağmur Bembeyaz, Serpil Abdioğlu, Elif Sıla Aydın, Tuana Akman, Diğdem Hoşgör, Edanur Çetin, Betül Karaslan, Edanur Burhan, Gülcan Tügel, Reyhan Kaya, Beyza Karaçam, Ece Sözmen, Bilgenur Öztürk, Yasemin Özgür, Büşra Işıkhan, Meryem Erdoğan, Fatma Akgün.