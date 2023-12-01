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A Milli Kadın Hentbol Takımı Slovakya ile hazırlık maçlarına başladı

1 Aralık 2023 16:46 Son Güncelleme: 16:47 Abone Ol

A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu maçlarına hazırlıkları kapsamında Slovakya ile Ankara'da ortak kampa girdi. Milli takım, 3 ve 5 Aralık tarihlerinde Slovakya Milli Takımı ile iki hazırlık maçı oynayacak.