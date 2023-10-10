A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan maçı için destek çağrısı yaptı

A Milli Kadın Hentbol Takımı oyuncuları Betül Yılmaz, Didem Hoşgör ve Buğu Sönmez, 2024 EHF Avrupa Şampiyonası elemelerinde Sırbistan'a karşı Ankara'da oynanacak maç için sporseverlere destek çağrısı yaptı.

İlk maçında Karadağ ile yarın başkent Podgorica'da, ikinci karşılaşmasında ise Sırbistan ile 15 Ekim Pazar günü Ankara'da karşılaşacak milli takımda Betül Yılmaz, Didem Hoşgör ve Buğu Sönmez, kamp dönemi ve gruptaki hedeflerine dair AA muhabirine açıklamada bulundu.

Takımda herkesin heyecanlı ve motive olduğunu dile getiren kaptan Betül Yılmaz, "Önce Karadağ ile onların evinde oynayacağız. Bu grubu geçip Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Gruptaki diğer rakibimiz Sırbistan, daha önce Avrupa Şampiyonası'nı deneyimlemiş, iyi oyunculardan oluşan güzel bir takım. Bizim için Sırbistan ve Karadağ maçları zor geçecek. Çünkü bizden daha tecrübeliler. Birçok oyuncusu Avrupa'da oynayan iki takımla karşı karşıyayız. Bulgaristan'dan evimizde ve dışarıda ikişer puan alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Sırbistan ve Karadağ karşısında sürpriz olarak düşünülen iki ya da bir puan almayı istiyoruz." diye konuştu.

Dünya Şampiyonası elemelerinde Sırbistan'a kaybetmelerinin kendilerini daha fazla motive ettiğini aktaran Betül, "Onlara karşı puan elde etmek istiyoruz. Bu puanlara çok ihtiyacımız var. En azından evimizde Ankara'daki maçta 2 puan almamız gruptaki avantajımız için büyük önem taşıyor. Ankara'da oynadığımız maçlarda hem camiamız hem de hentbolseverlerden destek görüyoruz. Güzel destekliyorlar, memnunuz ama daha fazlasına ihtiyacımız olacak. Biz hep 'bu oyun 7 kişiyle oynanıyor' deriz, sekizinci oyuncumuz tribündeki insanlar. O yüzden lütfen gelip bizi desteklesinler. Kazanmamızda payları olsun." ifadelerini kullandı.

Didem Hoşgör: "Bütün hentbolseverleri destek için bekliyoruz"

Genç bir takım olduklarını belirten Didem Hoşgör ise "4 Ekim'de Haldun Alagaş Spor Salonu'nda hazırlıklarımıza başladık. Herkes heyecanlı ve hırslı. Önümüzdeki maçları kazanıp bu gruptan güzelce çıkmayı düşünüyoruz. Öncelikle Karadağ'a gidiyoruz. İyi bir takım olduklarını biliyoruz. Videolarını izliyoruz. Biz de kuvvetliyiz. Onlardan bir puan alıp evimizde Sırbistan maçını kazanıp gruptan çıkmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan maçını bir rövanş olarak görüp hırslı bir şekilde mücadele edeceklerini kaydeden Didem, "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Sırbistan maçımız Ankara'da olacak. Bütün hentbolseverleri destek için bekliyoruz çünkü çok ihtiyacımız olacak." şeklinde konuştu.

Buğu Sönmez: "Taraftarımıza çok ihtiyacımız var"

Milli takımın genç oyuncusu Buğu Sönmez de eleme maçlarına iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, "Büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Umarım istediğimiz sonuca ulaşır ve gruptan çıkarız. A Milli Takım'da yer almak gurur verici. Burada olmak beni çok mutlu ediyor. Atmosferi çok sevdim. Umarım böyle devam eder. Ankara'daki maçımıza tüm sporseverleri bekliyoruz. Taraftarımıza çok ihtiyacımız var." şeklinde görüş belirtti.