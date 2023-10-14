A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan ile zorlu bir maça çıkacak

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, EHF 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nda yarın Sırbistan ile zorlu bir maç yapacaklarını söyledi.

Buceschi ile milli hentbolcular Kübra Sarıkaya ve Nur Ceren Akgün Göktepe, Ankara'daki Sırbistan maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rumen başantrenör, rakipleri Sırbistan'ın 6-7 oyuncusunun değiştiğini belirterek, "Geçtiğimiz nisan ayında rakibimiz Sırbistan ile karşılaşmıştık. Sırbistan, şu anda aynı takım değil, çoğu oyuncusu değişti. Bizim için zorlayıcı bir maç olacak, nasıl olacağını ancak yarın izleyip görebileceğiz. Çünkü gerçekten yeni bir takım." diye konuştu.

17 Yaş Altı Kadın Milli Hentbol Takımı'nın ağustos ayında Avrupa Şampiyonası'nın ikinci klasmanında önemli bir başarı kazanarak bir üst klasmana yükselmesinin gelecekte A Milli Takım'a katkısının nasıl olacağına ilişkin Buceschi, "Bizi oldukça mutlu eden bir başarı oldu. 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndaki maçları takip ettim. Oyuncular, maçların başından sonuna kadar yürekli bir şekilde oynadı. Uzun vadede tabii ki milli takıma da faydası olacaktır. 17 yaş altı takımında birçok değerli oyuncu bulunuyor. Kampımızın başında da o ekipten bir oyuncu aramızda yer aldı." ifadelerini kullandı.

Kadın milli hentbolcular, bütün Ankaralıları maça davet ediyor

Milli hentbolculardan Nur Ceren Akgün Göktepe, "Yarın bizim için çok önemli bir maça çıkıyoruz. Sırbistan ile birçok maçta karşılaştık ama hocamızın da söylediği gibi son kadrolarından 6-7 önemli ve tecrübeli oyuncuları şu anda takımda bulunmuyor. Bu bir avantaj gibi gözükse de yarın biz yine bütün gücümüzle maçı kazanıp grupta avantajlı bir şekilde devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Nur Ceren, takıma yeni oyuncuların da katıldığını belirterek, "Genç arkadaşlarımızın enerjisi bütün takıma yansıdı. Onların entegrasyonları da çok çabuk oldu, şu an gerçekten hepimiz birbirimize kenetlenmiş ve en yüksek seviyede motive olmuş durumdayız. Umarım yarın bunu sahaya yansıtacağız." şeklinde konuştu.

Kübra Sarıkaya ise iki rakibin de birbirini iyi tanıdığını dile getirerek, "Takım olarak inanıyoruz, yarın daha az hata yapan kazanacaktır. Biz takım olarak inanıyoruz, büyük bir hırsla çok iyi mücadele edeceğiz. Bu maç için 4 Ekim'den beri çok çalışıyoruz. Bizim için yarın inşallah çok iyi geçecek ve maçı da inşallah alacağız." ifadelerini kullandı.

Bütün Ankaralıları yarınki maça davet eden Kübra, "Seyircimizin önünde oynamak da bir artı, seyircimizin önünde oynamayı çok seviyoruz. Bütün Ankara halkını maça bekliyoruz, onların desteği bizim için çok önemli." diye konuştu.