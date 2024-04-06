Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan ile karşılaşacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki altıncı ve son maçında yarın deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Zrenjanin kentinde Kristalna Dvorana Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Moldova'dan Igor Covalciuc ile Alexei Covalcuic hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Grupta oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan milli takım, 5 puanla rakibi Sırbistan ile aynı puana sahip.

İlk maçında deplasmanda Karadağ'a 39-23 mağlup olan ay-yıldızlılar, daha sonra Ankara'da Sırbistan ile 29-29 berabere kaldı. A Milli Kadın Hentbol Takımı, gruptaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı deplasmanda 30-24 mağlup ederken, dördüncü maçında ise bu kez konuk ettiği Bulgaristan'ı 38-13 yendi. Milli takım, gruptaki beşinci maçında Rize'de konuk ettiği Karadağ'a 30-28 yenilmişti.

Milli takım yarınki Sırbistan maçını kazanırsa 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nu ikinci sırada bitirerek Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacak. Avrupa Şampiyonası'na gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlarının yanı sıra en iyi üçüncü sıradaki takımlarda katılacak. Türkiye'nin yarın yenilmesi halinde bile en iyi 3. takımlar arasına girme ihtimali bulunuyor.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Sırbistan maçı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Merve Erbektaş, Yaren Berfe Göker, Beyza İrem Türkoğlu Şengül, Ceylan Aydemir, Aslı İskit Çalışkan, Betül Yılmaz, Sevgi Kalyoncuoğlu, Dönegül Bozdoğan, Yasemin Şahin, Eda Nur Çetin, Fatma Küçükyıldız Özdemir, Gülcan Tügel, Ayşenur Kara, Bilgenur Öztürk, Cansu Akalın, Ceren Demircelen, Nurceren Akgün Göktepe.

Kaynak: AA / Spor

TRT Spor Yıldız Sırbistan Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait? 12 Kasım hangi burç? 12 Kasım doğanların burcu nedir? 12 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 12 Kasım hangi burca ait? 11 Kasım hangi burç? 11 Kasım doğanların burcu nedir? 11 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 11 Kasım hangi burca ait? Rüyada akarsu görmek ne anlama gelir? Rüyada berrak akarsu görmek nedir? Rüyada temiz akarsu görmek, Rüyada bulanık akarsu görmek ne demek? Devrim Zengi kimdir? Devrim Zengi kaç yaşında, nereli? Devrim Zengi hayatı ve biyografisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title