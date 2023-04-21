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A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

Spor Haberleri

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın EHF 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın EHF 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, EURO 2024 Elemeleri kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentinde yapıldı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, kura çekimi sonucu Karadağ, Sırbistan ve Bulgaristan ile 6. Grup'ta yer aldı.

Elemelerde grup karşılaşmaları, 11 Ekim'de başlayacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ile en iyi dört üçüncü, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Avrupa Şampiyonası finalleri, 28 Kasım-15 Aralık 2024 tarihlerinde Basel (İsviçre), Viyana ve Innsbruck (Avusturya) ile Debrecen'de (Macaristan) oynanacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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