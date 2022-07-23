A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Konya'da 9-18 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek oyunlarda başantrenör Costica Buceschi yönetiminde mücadele edecek milli takımın kadrosunda 18 oyuncu yer aldı. Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda Senegal, Bangladeş ve Özbekistan ile karşılaşacak. ???????Milli takım kadrosunda yer alan sporcular şunlar: "Merve Durdu (Kastamonu Belediyespor), Halime İslamoğlu (İzmir Büyükşehir Belediyespor), Kübra Sarıkaya (Kastamonu Belediyespor), Elif Sıla Aydın (Kastamonu Belediyespor), Tuana Akman (Beta Transformatör Adasokağı), Emine Gökdemir (Aksaray Belediyespor), Bilge Nur Öztürk (Konyaaltı Belediyespor), Neslihan Çalışkan (Kastamonu Belediyespor), Betül Yılmaz (Kastamonu Belediyespor), Ayşenur Sormaz (Anadolu Üniversitesi), Yasemin Şahin (Konyaaltı Belediyespor), Atiye Gülseven (Yozgat ASP), Gülcan Tügel (Yenimahalle Belediyespor), Beyza Karaçam (Kristianstad HK), Merve Özbolluk (Üsküdar Belediyespor), Nurceren Akgün Göktepe (Kastamonu Belediyespor), Ceren Demirçelen (Kastamonu Belediyespor), Meryem Erdoğan (Üsküdar Belediyespor)" AA / Musa Samur - Spor İzmir Büyükşehir Belediyespor Spor Haberler

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